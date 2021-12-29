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"Спартак" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась поражением "Локомотива" со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Данила Квартальнов (3 мин), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60). За хозяев отличились Егор Коршков (41) и Максим Осипов (46).

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и седьмую в последних восьми матчах. В Западной конференции КХЛ "Спартак" набрал 53 очка и занимает седьмое место. "Локомотив" идет шестым, имея в активе 54 балла.

Ранее "Ак Барс" на выезде в Екатеринбурге одолел "Автомобилист" - 5:1 (3:0, 0:0, 2:1). Дубль на счету Артема Галимова. Этот результат вывел в плей-офф "Металлург" и "Трактор", которые в Восточной конференции ниже восьмого места уже не опустятся.

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