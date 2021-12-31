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В "Химках" опровергли интерес к нападающему Александру Кокорину

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В футбольном клубе "Химки" не подтвердили заинтересованность в российском форварде Александре Кокорине. Об этом сообщает портал Чемпионат.com со ссылкой на слова спортивного директора "Химок" Дмитрия Ульянова.

В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской "Фиорентины", в которую он перешел из московского "Спартака" за 4,5 млн евро.

В Италии россиянин в девяти матчах провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт с "Фиорентиной" истекает в 2024 году.

Как отмечает Чемпионат.com, портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. ,

На сегодня "Химки" с 14 очками занимают в зачете чемпионата России последнее 16-е место. "Фиорентина" в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

футбол Химки Александр Кокорин

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