Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб ПСЖ сообщил о выявлении заражения коронавирусом COVID-19 у четырех его футболистов, в их числе Лионель Месси, передает в воскресенье испанское радио.

Кроме Месси заражение подтверждено у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

О том, как протекает болезнь у футболистов, не сообщается. Они изолированы и соблюдают меры, предусмотренные санитарными протоколами, отмечает радио.

Отмечается, что они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" в гостях.