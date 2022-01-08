Норвегия выиграла смешанную эстафету на пятом этапе КМ по биатлону

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Норвегия, представленная братьями Тарьей и Йоханнесом Бе, а также Ингрид Тандервольд и Марте Олсбю Ройселанн, допустила шесть промахов и завершила дистанцию за 1 час 28 минут 51,4 секунды.

Второе место заняла команда Белоруссии (Никита Лабацау, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола), использовавшая пять дополнительных патронов и отставшая от Норвегии на 23,1 секунды

На третьей строчке с отставанием в 2 минуты 1,3 секунду финишировала сборная Франции (Антонен Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бесконд, Жюли Симон), у которой 11 промахов.

Сборная России показала пятый результат (9 промахов; + 2:08). В составе российской команды выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Субботняя программа этапа в Оберхофе продолжится сингл-микстом, старт которого запланирован на 16:45 по Москве. 9 января этап завершится гонками преследования.