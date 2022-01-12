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КХЛ отменила матч "Витязь"-"Барыс" из-за положительных тестов на COVID

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига сообщила о выявлении восьми положительных тестов на коронавирус в подольском "Витязе", матч регулярного чемпионата против астанинского "Барыса" 13 января не состоится.

"По состоянию на вечер 12 января у четырёх хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч "Витязь" - "Барыс", запланированный на 13 января", - говорится в сообщении.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Витязь Барыс КХЛ

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