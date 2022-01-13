Баскетболисты московского ЦСКА разгромили афинский "Панатинаикос" в Евролиге
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение греческому "Панатинаикосу" в выездном матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Результат встречи в Афинах - 74:98 (20:26, 13:34, 22:17, 19:21). Лучшим игроком поединка стал литовский защитник ЦСКА Марюс Григонис, набравший 19 очков.
Армейцы, пропустившие из-за ковида два поединка, в турнирной таблице "регулярки" идут на седьмом месте (11 побед, 7 поражений). "Панатинаикос" находится на 17-й позиции (4-14).