Баскетбольный ЦСКА потерпел 5-е поражение в Евролиге
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА уступили "Барселоне" в выездном матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Результат встречи в Барселоне - 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13) в пользу испанцев.
Таким образом, армейцы потерпели пятое поражение в сезоне и занимают в турнирной таблице 10-е место. "Барселона" является лидером "регулярки" (8 побед, 2 поражения).
Ранее в среду петербургский "Зенит" дома обыграл немецкую "Альбу" (75:66), а казанский УНИКС у себя победил итальянский "Милан" (97:71). "Зенит" занимает пятое место (7-3), УНИКС идет на девятом (5-5) в чемпионате.