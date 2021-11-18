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Баскетбольный ЦСКА потерпел 5-е поражение в Евролиге

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА уступили "Барселоне" в выездном матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Результат встречи в Барселоне - 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13) в пользу испанцев.

Таким образом, армейцы потерпели пятое поражение в сезоне и занимают в турнирной таблице 10-е место. "Барселона" является лидером "регулярки" (8 побед, 2 поражения).

Ранее в среду петербургский "Зенит" дома обыграл немецкую "Альбу" (75:66), а казанский УНИКС у себя победил итальянский "Милан" (97:71). "Зенит" занимает пятое место (7-3), УНИКС идет на девятом (5-5) в чемпионате.

ЦСКА баскетбол

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