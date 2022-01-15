Десять баскетболистов пермского БК "Парма-Париматч" заразились COVID-19

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у 10 участников баскетбольной команды "Парма-Париматч" (Пермь), перенесены ближайшие две игры с БК "Автодор" (Саратов) и БК "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), сообщается на сайте баскетбольного клуба в пятницу.

По словам президента "Пармы-Париматч" Сергея Богуславского, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день три игрока переносят заболевание тяжело, самочувствие еще четверых ухудшается. В пятницу еще у трех игроков выявлен коронавирус.

В связи с этим ближайшие игры в Единой Лиге ВТБ с БК "Автодор" и БК "Астана" перенесены на более поздний срок.

"Ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно. В течение недели перед матчем с БК "Лейден" (Нидерланды) часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января, прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус. Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером", - сказал Богуславский.

"Парма-Париматч" - российский профессиональный мужской баскетбольный клуб из Перми. Выступает в Кубке Европы ФИБА и Единой лиге ВТБ. Двукратный обладатель Кубка России (2016, 2019). Команда создана бывшими игроками "Урал-Грейта", который прекратил существование в 2009 году.