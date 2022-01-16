Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии поддержать решение министра миграции Алекса Хоука повторно отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19.

"Я крайне разочарован постановлением суда отклонить заявление на пересмотр в судебном порядке решения министра аннулировать мою визу, что означает: я не смогу оставаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open", - говорится в заявлении теннисиста, распространенном в воскресенье.

"Я уважаю постановление суда и я буду сотрудничать с властями относительно моей депортации из страны", - продолжил он.

Теннисист пожелал успехов игрокам, болельщикам, волонтерам и другим лицам, принимающим участие в стартующем 17 января турнире Australian Open. Также он поблагодарил родственников, друзей и всех, кто поддерживал его в ситуации вокруг его пребывания в Австралии.

Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии отказал Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.