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Надаль обошел Рублева и поднялся на пятое место рейтинга ATP

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник – день старта основной сетки Australian Open.

Теперь россиянин занимает шестое место, а на ступень выше поднялся испанец Рафаэль Надаль.

Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, вслед за ним располагаются россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас. Места с седьмого по десятое в соответствующей последовательности занимают итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альясим и итальянец Янник Синнер. Последний вытеснил с десятой строчки поляка Хуберта Гуркач (Гуркач теперь 11-й).

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