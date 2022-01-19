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"Ференцварош" проиграл в первом матче под руководством Черчесова

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" потерпел поражение от словацкого ДАК 1904 в рамках товарищеской встречи.

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Результат матча – 2:0 в пользу команды ДАК. Игра прошла в Словакии.

Для "Ференцвароша" этот матч стал первым под управлением бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

58-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Он покинул сборную России по окончании прошедшего в прошлом году чемпионата Европы. Национальная команда страны заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В 2018 году сборная добилась исторического для себя достижения на чемпионатах мира - выхода в четвертьфинал, что произошло на домашнем ЧМ.

Тренерскую карьеру Черчесов начал в Австрии, где возглавлял команды "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль". После этого он работал наставником московского "Спартака", сочинской "Жемчужины", грозненского "Терека" (ныне - "Ахмат"), пермского "Амкара", московского "Динамо", польской "Легии". С последней выиграл чемпионат Польши.

футбол Станислав Черчесов

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