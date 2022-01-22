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Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в четвертый раунд проходящего в Мельбурне турнира Australian Open-2022.

В субботу в третьем круге Медведев нанес поражение голландцу Ботику ван де Зандшульпу - 6:4, 6:4, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ван де Зандшульп занимает 57- место, Медведев является второй ракеткой мира.

Соперником Медведева будет победитель матча между австралийцем Кристофером О'Коннелом (175-й номер рейтинга АТР) и американцем Максимом Кресси (70).

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти 54 млн долларов.

теннис Australian Open Даниил Медведев

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