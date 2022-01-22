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Российские биатлонистки взяли "серебро" в эстафете в Антхольце

Российские биатлонистки взяли "серебро" в эстафете в Антхольце
Ирина Казакевич в эстафете 4х6 км в Антхольце
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Биатлонистки сборной России Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина стали вторыми в эстафете, которая состоялась в субботу в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Победили норвежки, преодолевшие с одним штрафным кругом дистанцию 4х6 км за 1 час 12 минут 54,1 секунды. Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Льен и Ингрид Тандреволд при этом использовали 10 патронов.

Россиянки отстали от норвежек на 24,6 секунды, им понадобилось 12 доппатронов, а Казакевич после стрельбы на стойке ушла на три штрафных круга.

Третьими стали француженки Клоэ Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Пола Боте и Анаис Бескон. Их отставание составило 32,6 секунды, при этом команда Франции использовала 13 доппатронов, избежав штрафных кругов.

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