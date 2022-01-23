Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Эдуард Латыпов во время мужской эстафеты 4х7,5 км в Антхольце Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете 4х7,5 на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Первое место заняла сборная Норвегии (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен), которая использовала четыре дополнительных патрона и завершила гонку за 1 час 12 минут 14,7 секунд.

Сборная России, в составе которой выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, использовала 12 доппатронов, зашла на один штрафной круг и отстала от норвежцев на 1 минуту 57,2 секунд. После последнего огневого рубежа Латыпов уходил четвертым, однако отыграл более 20 секунд и на финише гонки завоевал для России "серебро".

Третьей стала Германия (Роман Рис, Филипп Хорн, Давид Зобель, Лукас Фратцшер), которая промахнулась четыре раза и отстала от победителей на 2 минуты 4,4 секунды.

Этап в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми, завершающая гонка этапа - женский масс-старт - пройдет также в воскресенье и начнется в 17:15 по Москве.