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Биатлонистка Вирер выиграла масс-старт на предолимпийском этапе КМ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Итальянка Доротея Вирер стала победительницей гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в итальянском Антхольце.

Вирер два раза промахнулась на четырех огневых рубежах и завершила дистанцию в 12,5 километров за 35 минут 58,7 секунд.

Второй стала белоруска Динара Алимбекова (1 промах; +3,7 секунды). "Бронза" у француженки Анаис Шевалье-Буше (1; +11,6).

Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, финишировавшая на четвертом месте (2; +22,8). Ульяна Нигматуллина - восьмая (1; +42,5), Валерия Васнецова - 15-я (4; +1:24), Ирина Казакевич - 20-я (4; +1:54).

Этап в Антхольце стал последним перед Олимпийскими играми.

биатлон Доротея Вирер

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