Валуев усомнился, что бойкот футбольных фанатов приведет к отмене Fan ID

Тарханов , в свою очередь, допускает, что фанаты могут добиться отмены введения паспорта болельщика

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Николай Валуев считает маловероятной возможную отмену введения паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе в качестве реакции на бойкот болельщиками клубов РПЛ матчей из-за Fan ID.

"На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает", - приводит слова Валуева Sport 24.

"Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет - он не поможет добиться отмены закона", - сказал Валуев.

В понедельник объединение фанатов "Спартака" выступило с объявлением о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

"Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков", - говорится в заявлении, размещенном на сайте болельщиков "Спартака" Fratria.

"Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира!" - отмечается там же.

К спартаковским болельщикам вскоре присоединились фанаты "Ростова", против введения паспорта болельщика выступили и в объединении болельщиков "Зенита".

Валуев, между тем, подчеркивает, что "закон о Fan ID - это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними".

"За границей опыт с паспортом болельщиков достаточно успешно существует и не приносит проблем фанатам, они ходят на матчи в огромном количестве. Не думаю, что у нас это должно стать проблемой, мы точно не хуже справимся с организацией предоставления этого документа", - заявил он.

Валуев предполагает, что "все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы".

"Могут добиться отмены"

В свою очередь, российский футбольный специалист Александр Тарханов допускает, что бойкот фанатов все же может привести к отмене Fan ID.

"Что же касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Закон о введении паспорта болельщика в РФ должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале Госуслуг и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.