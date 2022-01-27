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"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура

"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководство "Формулы-1" подписало новое соглашение о проведении в рамках чемпионата гоночной серии Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служа "Королевских гонок".

Новый контракт будет действовать на протяжении семи лет – до 2028 года включительно.

"Я рад, что "Формула-1" продолжит проводить гонку в Сингапуре еще семь лет. На трассе Marina Bay Street в 2008 году состоялась первая ночная гонка в истории "Формулы-1, и с тех пор Сингапур продолжает радовать болельщиков, команды и гонщиков", - заявил президент и главный исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

В чемпионате "Формулы-1" в 2022 году проведение Гран-при Сингапура запланировано на 2 октября.

автоспорт Формула-1 Сингапур

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