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В Китае за день выявили 36 случаев COVID-19, связанных с Олимпиадой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине сообщил, что в пятницу, 28 января, были выявлены 36 новых инфицированных коронавирусом, связанных с предстоящей Олимпиадой.

Из них 19 человек являются непосредственно спортсменами или официальными представителями команд, отмечается в сообщении Оргкомитета. Национальная принадлежность инфицированных не раскрывается. Положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту в пятницу.

Еще семь человек сдали положительные тесты уже находясь в "пузыре", организованном для всех участников Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Пекин в преддверии Олимпиады

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Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2022 годаПандемия коронавируса
Олимпиада-2022 Коронавирус

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