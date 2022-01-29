Фанаты московского "Динамо" присоединились к протесту против введения Fan ID

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Болельщики московского "Динамо" выступили против введения Паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей, сообщается на сайте поклонников "бело-голубых".

"Объединения болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ", - говорится в заявление, под которым подписались 12 авторитетных объединений фанатов столичной команды.

Ранее против Fan-ID высказались фанаты московского "Спартака", петербургского "Зенита", самарских "Крыльев Советов", казанского "Рубина" и ряда других команд.

Закон о паспорте болельщика

В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале "Госуслуг" и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.

Закон был разработан Минцифры России. Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.

Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним. Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ. Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.