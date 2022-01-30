Сердар Азмун перешел из "Зенита" в "Байер"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе форварда Сердара Азмуна в немецкий "Байер".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед и любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам", - отмечается в сообщении.

27-летний Азмун, в Российской премьер-лиге имеющий опыт выступлений за "Ростов" и "Рубин", перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе петербургской команды он провел 104 матча, забил 62 гола и сделав 17 голевых передач. Вместе с ним "Зенит" трижды выиграл чемпионат России, два раза – Суперкубок страны, один раз – Кубок России.