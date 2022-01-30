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Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине, заявил в воскресенье французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

"На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады", - завил он в эфире радиостанции RTL.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля.

Такой бойкот решили проводить США и еще несколько стран, чтобы выразить протест против ситуации с правами человека в Китае.

Дипломатический бойкот означает, что страна не направляет на Игры правительственную делегацию. При этом спортсмены в соревнованиях участие принимают.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Пекин в преддверии Олимпиады

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Олимпиада Франция

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