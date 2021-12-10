Макрон призвал не политизировать олимпийское движение

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует политизировать отношение к проведению зимних Олимпийских игр в Китае.

"Я думаю, что не надо политизировать эту тему. Особенно с целью принять совсем незначительные и символические меры", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Париже, говоря о решении некоторых стран не направлять на Игры официальные лица.

По его словам, когда речь идет о бойкоте Олимпиады, имеется в виду не направлять на соревнования своих спортсменов, как это было в случае московских летних Олимпийских игр в 1980 году. Однако ему еще не довелось слышать, что кто-то в мире не пошлет своих спортсменов в Китай.

"То есть говорят о куда более символических вещах", - отметил президент, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Франция к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

"Я предпочитаю вести работу с Международным олимпийским комитетом, чтобы хартия, защищающая спортсменов, учитывая, что произошло в последние недели, соблюдалась, и чтобы действительно была оказана помощь. Международному олимпийскому комитету надлежит проделать работу с целью защитить всех спортсменов, чтобы правила олимпийского движения действовали повсюду в мире", - продолжил Макрон.

Затем, по его словам, должна быть дана оценка развития ситуации совместно с другими европейскими странами и МОК. Он считает, что следует либо объявить о полном бойкоте и неучастии спортсменов, либо должны быть предприняты полезные действия. "Как всегда в международных вопросах, я выступаю за действительно полезные меры", - объяснил он.

По его мнению, надо работать с участием МОК, его президента Томаса Баха, представителя Китая в МОК и с теми, кто имеет отношение к организации игр, министрами и европейскими партнерами. В итоге будет видно, какое решение следует принять в ближайшие недели.

"Во-первых, не будем политизировать олимпийское движение. А кроме того, будем придерживаться требований, чтобы все спортсмены в мире были защищены и сохраняли бы свою независимость", - резюмировал Макрон.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Они объяснили это решение нарушением китайскими властями прав уйгуров в Синьцзяне.

Кроме того, противники проведения игр в Китае увидели дополнительный аргумент в пользу бойкота зимней Олимпиады в инциденте, связанном с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет.

Пост был быстро удален, а имя теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

После этого с ней не могли связаться представители WTA, пригрозив отказаться от проведения турниров в Китае. Беспокойство по поводу судьбы китаянки выражали многие теннисисты и спортивные чиновники. 21 ноября Пэн Шуай в качестве гостя посетила турнир в Пекине, видеоматериал с мероприятия обнародовали китайские СМИ.

Однако 30 ноября в Европейском союзе подвергли сомнению факт того, что спортсменка находится на свободе. Европейский союз выразил солидарность с Пэн Шуай. "Ее недавнее публичное появление не снимает беспокойства за ее безопасность и свободу", - заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.