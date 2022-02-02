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Арестованного по делу об изнасиловании футболиста МЮ выпустили под залог

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, обвиняемый в изнасиловании бывшей своей девушки, отпущен под залог, сообщает "Би-би-си".

20-летний футболист был арестован по обвинению в избиении и изнасиловании Харриет Робсон в воскресенье, а в понедельник его арест был продлен. Ранее экс-подруга футболиста сообщила о применении к ней физического насилия с его стороны, продемонстрировав в соцсети доказательства.

Не осталось в стороне и руководство МЮ, которое отстранило Гринвуда от тренировок до выяснения обстоятельств. В клубе также подчеркнули, что "не потворствуют насилию любого рода". В свою очередь, разработчик видеоигр EA Sports удалил Гринвуда из игры FIFA.

Гринвуд является воспитанником МЮ, за основную команду которого дебютировал в 2018 году.

футбол

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