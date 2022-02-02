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РФС перенес мартовские матчи сборной России из Лужников на "Динамо"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз принял решение провести отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, запланированные на 24 и 29 марта, на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

"Изменение места проведения решающих матчей отборочного раунда чемпионата мира 2022 года изначально рассматривалось РФС как один из возможных сценариев с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

"По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

24 марта сборная России примет на стадионе "Динамо" сборную Польши. Это будет матч 1/2 финала стыков. В случае победы россияне сыграют с победителем пары Швеция - Чехия 29 марта. Если россияне уступят полякам, то 29 марта встретятся с проигравшей в паре Швеция - Чехия, но игра будет носить уже статус товарищеского матча.

футбол ЧМ-2022

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