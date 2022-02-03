Гол Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Чикаго" в НХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Миннесота Уайлд" на выезде разгромила "Чикаго Блэкхоукс" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Итоговый счет поединка, который состоялся в Чикаго, - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу гостей.

Одну из шайб "Миннесоты" забросил россиянин Кирилл Капризов (35-я минута). Кроме него у победителей отличились Фредерик Годро (25), Матс Цуккарелло (27), Кевин Фиала (51) и Нико Штурм (53). Хоккеисты "Чикаго" по ходу встречи отличиться не смогли.

В текущем сезоне Капризов набрал 53 (19+34 по системе "гол+пас") очка в 40 матчах. По результатам предыдущей игры россиянин улучшил свое достижение предыдущего, дебютного для него, сезона, когда в регулярном чемпионате достиг отметки в 51 (27+24) очко в 55 встречах. "Миннесота" тогда переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), а Капризов отметился голом и результативной передачей.