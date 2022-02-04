Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Кондратюк показал третий результат в короткой программе среди мужчин-одиночников в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

За свой прокат он получил 95,81 балла. Это принесло в зачет российской сборной 8 очков.

Лидирует в командном турнире сборная США – 10 очков. Это стало возможным благодаря успешному выступлению трехкратного чемпиона мира Натана Чена (111,71). Второе место занимает Япония – 9, сборную этой страны в короткой программе представил Сема Уно, заработавший за свой прокат 105,46 балла.

Короткий прокат в мужском одиночном катании открыл программу командного турнира фигуристов на ОИ. Она продолжится в пятницу ритм-танцем, где Россию представят победители командного турнира ОИ-2014, чемпионы мира-2021 Виктория Синицина/Никита Кацалапов.