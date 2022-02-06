Биатлонистка Васнецова сдала в Пекине отрицательный тест на COVID-19

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся на карантине в Пекине, сообщила, что у нее отрицательный тест на коронавирус.

В своем инстаграме Васнецова разместила фото теста с отрицательными результатами.

Ранее спортсменка сдала положительный тест по прилету в Пекин и была помещена в карантин на восемь дней. Во время карантина россиянка жаловалась на плохое питание и отсутствие возможности поддерживать свою спортивную форму.

Тренерский штаб принял решение заменить Васнецову на Евгению Буртасову.