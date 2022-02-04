СБР призвал МОК улучшить рацион питания оказавшейся на карантине Васнецовой

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой изменить рацион питания Валерии Васнецовой, которая в Пекине сдала положительный тест на коронавирус и находится на карантине, сообщает пресс-служба СБР в пятницу.

"Направили запрос в МОК, в Оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят. Это информация от Виктора Майгурова (президент СБР - ИФ). Наши извне в ковидарий попасть не могут, территория закрытая. Передать еду нельзя, пытались", - сообщил руководитель пресс-службы союза Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

"Переписываюсь с представителем МОК и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать. Попросил Леру прислать фото, когда улучшат", - написал он.

Ранее спортсменка, сдавшая по прилете в Пекин два положительных теста на коронавирус, заявила, что недовольна питанием, которое ей предоставляется уже пять дней, а также пожаловалась на потерю в весе.