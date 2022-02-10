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Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Национальная команда страны потеряла одну позицию и опустилась на 35-е место (1493,42 балла), пропустив Египет (1497,05).

Сборная Англии (1755,52) уступила Аргентине (1766,99) четвертое место.

Лидерство сохранила Бельгия (1828,45), на втором месте Бразилия (1823,42), на третьем – Франция (1786,15).

Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сыграть в полуфинале стыков за путевку на ЧМ-2022, занимает 28-е место (1530,62). Швеция (1588,26) и Чехия (1510,42), потенциальные соперники россиян по финалу, на 17-м и 31-м местах соответственно.

футбол рейтинг ФИФА

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