Дзюба допустил, что не будет играть в сборной России при Карпине

Футболист Артем Дзюба Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба не исключил того, что не сыграет за сборную России по футболу при ее нынешнем главном тренере Валерии Карпине.

"Может быть, это действительно так", - сказал Дзюба в эфире канала "Больше спорта" в YouTube.

После того, как Карпин летом возглавил сборную России, он не стал приглашать Дзюбу на первые матчи под своим руководством. Вскоре он вызвал его на октябрьские матчи, однако Дзюба, сославшись на неоптимальную физическую форму, отказался от приглашения.

Между тем, этим событиям предшествовала встреча Карпина с Дзюбой, в которой они обсудили дальнейшие перспективы.

"Я пришел на нашу встречу с ним с чистым сердцем... Он протянул мне руку и сказал: "Я другой человек, топор войны зарыт". Я ему поверил", - сказал футболист.

"Хочешь играть – за сборную? – Хочу. – Готов приехать? – Готов", процитировал Дзюба диалоги с Карпиным.

Ранее Карпин возглавлял "Спартак" - в тот период, когда цвета защищал ныне выступающий за "Зенит" Дзюба. Покинув "Спартак", Дзюба обвинил Карпина в необъективном к нему отношении.

Дзюба признается, что раздосадован тем фактом, что не может помочь сборной России.

"Если честно, сердце кровью обливается. Когда я смотрю, понимаю, что я бы мог помочь. Конечно, мне больно", - сетует он.

После назначения главным тренером сборной России Карпин заявил, что непростые взаимоотношения с Дзюбой не повлияют на перспективы форварда в национальной команде. Осенью он сказал, что поставил точку в вопросе с Дзюбой в сборной.