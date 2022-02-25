В России вынесли первый приговор по делу о "договорняке" в футболе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Воронежа в пятницу вынес приговор по делу о договорном матче.

Судом установлено, что в мае 2019 года накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" пообещал главному тренеру команды "Черноморец" не менее 500 тыс. рублей за проигрыш. Тренер "Черноморца" сообщил шести игрокам команды о необходимости проигрыша команде "Чайка", на что они согласились.

В результате "Чайка" победила в матче со счетом 3:1, получив необходимый руководству футбольного клуба результат в виде трех турнирных очков.

Суд признал тренера и спортсменов "Черноморца" виновными по ч.3 ст. 184 УК РФ (предварительный сговор спортсменов, тренера, руководителя спортивной команды в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Тренеру назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам от 290 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По итогам первенства ПФЛ того сезона "Чайка" заняла первое место зоне "Юг", завоевав путевку в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующий сезон. "Урожай" (Краснодар) финишировал на втором месте с отставанием в три очка. "Черноморец" (Новороссийск) стал четвертым.