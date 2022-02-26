Абрамович передал управление ФК "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Владелец английского ФК "Челси" Роман Абрамович заявил, что передает управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда команды.

"На протяжении почти 20 лет владения футбольным клубом "Челси" я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, а также играя положительную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба", - приводятся слова Абрамовича на сайте лондонского клуба в субботу.

"Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе", - добавил Абрамович.

"Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - подчеркнул он.

Абрамович, купивший "Челси" в 2003 году, инвестировал в клуб миллионы долларов. "Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, а в феврале текущего года выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в английской премьер-лиге.