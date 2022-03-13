Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Артемий Панарин Фото: David Berding/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего Артемия Панарина первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В гостевом матче против "Далласа" форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" провел гол и сделал четыре результативные передачи. Пять очков россиянина помогли "Рейнджерс" одержать победу со счетом 7:4.

Второй звездой признан канадский нападающий Роберт Томас из "Сент-Луиса". Он набрал 4 (2+2 по системе "гол+пас" в гостевом матче против "Нэшвилла". "Сент-Луис" также победил со счетом 7:4.

В тройку лучших также попал канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдевид, на счету которого две заброшенные шайбы в ворота "Тампы-Бэй" дома. "Эдмонтон" победил со счетом 4:1.

Таким образом, лучшим игроком дня в НХЛ второй раз становится россиянин. Сутками ранее лауреатом был признан нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, оформивший хет-трик в матче с "Ванкувером".