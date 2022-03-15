Дзюба заявил, что отказался от вызова в сборную не из-за политики

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба заявил, что попросил пока не вызывать его в национальную команду страны исключительно по семейным обстоятельствам.

"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

Ранее во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба отказался от приглашения на мартовский сбор из-за ситуации на Украине.

"Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали", - выразил мнение Дзюба.

Также 33-летний футболист подчеркнул, что в будущем готов играть за сборную.

"Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную", - заявил Дзюба.

После назначения главным тренером сборной России летом 2021 года Карпин заявил, что непростые взаимоотношения с Дзюбой не повлияют на перспективы форварда в национальной команде. На первую сессию матчей под своим руководством Карпина Дзюбу на пригласил, на последующую вызвал, но тот отказался. После этого футболист "Зенита" в сборную больше не приглашался.