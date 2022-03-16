Поиск

Рублев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю США Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина, продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Тиафо – 30-е.

Соперником Рублева в четвертом круге будет 11-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.

теннис Андрей Рублев

Новости по теме

Новости

Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ

"Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португалец Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании

Дзюба заявил, что отказался от вызова в сборную не из-за политики

Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Селихов вызван в сборную России по футболу на сбор в Москве

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код