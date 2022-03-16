Рублев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю США Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина, продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Тиафо – 30-е.
Соперником Рублева в четвертом круге будет 11-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.
Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.