Даниил Медведев через неделю лишится статуса первой ракетки мира

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев 21 марта опустится на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Причиной этому стало поражение Медведева от француза Гаэля Монфиса в понедельник в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США), которое лишает россиянина 205 рейтинговых очков. Теперь в активе Медведева 8410 баллов, что на 55 меньше чем у серба Новака Джоковича, который, таким образом, возвращается на первую строчку рейтинга.

Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, до этого его потолком было второе место в рейтинге. Подъем на вершину был обусловлен успешным выступлением в начале года на Australian Open, где россиянин дошел до финала (и уступил испанцу Рафаэлю Надалю). В свою очередь, Джокович этот турнир пропустил из-за решения австралийских властей аннулировать ему визу.