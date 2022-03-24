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Главный тренер "Рубина" Слуцкий дисквалифицирован до конца сезона условно

Главный тренер "Рубина" Слуцкий дисквалифицирован до конца сезона условно
Леонид Слуцкий
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза подверг условной дисквалификации главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого за резкие высказывания в адрес судьи, сообщает пресс-служба РФС.

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"Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады матча 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Рубин" – "Ростов", - говорится в сообщении.

Матч состоялся 14 марта в Казани и закончился победой гостей со счетом 2:1. После игры Слуцкий в резкой форме раскритиковал работу главного судьи встречи Виталия Мешкова.

футбол Леонид Слуцкий
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