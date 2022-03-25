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В КХЛ опровергли факты сотрудничества с экс-президентом ИИХФ Фазелем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига никогда не сотрудничала с экс-президентом Международной федерации хоккея, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КХЛ в пятницу.

"Континентальная хоккейная лига удивлена решением комитета по этике ИИХФ об открытии дела в отношении почетного президента организации Рене Фазеля. Фазель не является и не являлся сотрудником КХЛ и никогда не оказывал организации услуг на возмездной основе. Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея", - заявил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что Совет по этике ИИХФ открыл дело против Фазеля, который обвиняется в связях с КХЛ и РФ в период санкций в отношении российского хоккея.

Также Совет по этике ИИХФ проверит информацию о рассылке Федерации хоккея России в клубы КХЛ, которым предлагается проведение акций, поддерживающих военный конфликт на Украине.

хоккей КХЛ ИИХФ
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