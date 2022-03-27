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Овечкин стал 21-м в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил свою 772-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в домашнем матче против "Нью-Джерси Девилз".

Результат игры - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу "Вашингтона". Овечкин забил победный гол.

Теперь у россиянина 1398 очков в регулярных чемпионатах НХЛ по системе "гол+пас" (772+626) и он делит 21-е место с финном Яри Курри. На 20-й же строчке канадец Дэйл Хаверчак (1409 очков).

Самым результативным игроком остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков. Он уже завершил карьеру, а контракт Овечкина с "Вашингтоном" действует до 2026 года.

Хоккей НХЛ Александр Овечкин
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