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Гонщик Red Bull Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии - второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Вторым на трассе в Джидде стал Шарль Леклер из Ferrari (отставание +0,549 сек). Тройку призеров замкнул его напарник по команде Карлос Сайнс (+8,097).

Семикратный чемпион мира из Mercedes Льюис Хэмилтон замкнул десятку (+1:13,948).

В личном зачете лидирует Леклер (45 очков). На втором месте находится Сайнс (33). На третьем - Ферстаппен (25).

Кубок конструкторов возглавляет Ferrari (78).

Формула-1
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