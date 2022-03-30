Свыше 800 тыс. билетов на ЧМ-2022 реализовано на первом этапе продаж

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола завершила первый этап продажи билетов на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

Реализовано 804 тыс. 186 билетов. Самыми активными являются болельщики из Катара, США, Англии, Мексики и ОАЭ.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. К настоящему моменту известны большинство команд, завоевавших путевки на ЧМ. Среди них не оказалось сборной России, которая была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию.