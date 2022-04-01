Бывшего гендиректора ФК "Тамбов" будут судить по делу о мошенничестве

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба "Тамбов", сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Тамбовской области.

По версии следствия, генеральный директор ФК "Тамбов" поступившие на счет клуба часть средств из регионального бюджета перевела на расчетный счет подконтрольной ей фирмы под видом оплаты договоров на оказание услуг, связанных с питанием спортсменов.

"Фактически данные услуги не оказывались, а денежные средства обвиняемая израсходовала на свои личные цели", - говорится в сообщении.

Ущерб составил более 700 тыс. рублей.

Бывший генеральный директор клуба Ольга Коновалова была задержана 30 сентября прошлого года. В отношении нее был возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве. Коноваловой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сообщалось, что в декабре прошлого года было завершено расследование уголовного дела в отношении Коноваловой по факту невыплаты заработной платы 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность в размере 200 млн рублей.

При этом, как считает следствие, деньги руководитель расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.

Часть долга в ходе следствия была выплачена.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, Ленинский районный суд Тамбова 26 ноября прошлого года вынес решение об аресте бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова.

В отношении Худякова также возбужден ряд уголовных дел по ч. 3, 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан 24 ноября прошлого года. Срок содержания под стражей ему продлен по 23 мая.

В январе 2021 года руководство ФК "Тамбов" подало иск в арбитражный суд о признании клуба банкротом. Размер кредиторской задолженности на тот момент превышал 530 млн рублей. Весной судом было введено наблюдение.

6 октября 2021 года стало известно, что арбитражный управляющий ФК "Тамбов" в ходе анализа его финансового состояния не обнаружил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

ФК "Тамбов" просуществовал с 2013 до 2021 годы. С 2016 года выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2019 году стал победителем первого дивизиона и в сезонах 2019/20 и 2020/21 выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ).