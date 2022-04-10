Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Шарль Леклер празднует победу в гонке Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Ferrari Шарль Леклер стал победителем гонки Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Леклер также проехал самый быстрый круг гонки - 1 минута 20,260 секунд.

Второе место занял пилот Red Bull Серхио Перес (+20,524 секунд), третьим стал Джордж Рассел из Mercedes (+25,593).

Гонку не закончили три пилота: Карлос Сайнс (Ferrari) вылетел с трассы на первых кругах гонки, Себастьян Феттель (Aston Martin) столкнулся с ограждением на 24-м круге; Макс Ферстаппен (Red Bull), шедший к моменту схода на втором месте, покинул гонку из-за технических проблем на 39-м круге.

Леклер продолжает лидировать в чемпионате, на его счету 71 очко. Рассел обошел в общем зачете сошедших Ферстаппена и Сайнса и поднялся на вторую позицию (37 очков). Третье место занимает Перес (30).

Гран-при Австралии прошло впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

Следующий этап чемпионата пройдет в Италии - Гран-при Эмилии-Романьи состоится 22-24 апреля.