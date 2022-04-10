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Гандболистки ЦСКА впервые в истории выиграли Кубок России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Женская гандбольная команда ЦСКА (Москва) стала победителем розыгрыша Кубка России сезона-2021/22.

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В решающем матче "Финала четырех" в Краснодаре гандболистки ЦСКА взяли верх над клубом "Ростов-Дон" - 25:22 (12:12).

Для ЦСКА, основанного в 2019 году, это первый триумф в розыгрыше Кубка России. При этом команда выиграла чемпионат России в 2021 году.

"Хочу поблагодарить всю нашу команду, всех болельщиков. Очень доволен завоеванным трофеем", - сказал главный тренер ЦСКА Флорентин Пера, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Это был непростой матч, встреча получилась интересной для зрителей. Мы хорошо сыграли со "Звездой" (в полуфинале – ИФ), но с "Ростов-Доном" ждал совсем другой матч, ведь в финале все клубы отдают свой максимум. Мы действовали как одна команда до самого конца. Очень помогла Карина Сабирова, которая в концовке встречи брала инициативу на себя. Доволен действиями всех гандболисток. Дисциплина – наша сильная сторона. Теперь нужно хорошо подготовиться к плей-офф (Суперлиги), там легко не будет", - заявил он.

гандбол ГК ЦСКА
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