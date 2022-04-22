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ATP изучит варианты поддержки российских теннисистов, отстраненных от Уимблдона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает способы поддержки российских и белорусских спортсменов, которые по политическим причинам не были допущены к участию в Уимблдонском турнире и других соревнований на территории Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, одной из таких мер может стать заморозка рейтинговых очков. В противном случае спортсмены лишатся значительного числа баллов, потеряют немало позиций в рейтинге. Это также может повлиять и на перспективы участия в Итоговом турнире в конце года: в этом соревновании выступают лучшие согласно рейтингу теннисисты.

Также рассматривается вариант не разыгрывать рейтинговые очи на британских турнирах.

Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили отстранение российских и белорусских спортсменов от Уимблдона, назвав решение дискриминацией.

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