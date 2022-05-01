Дубль Соболева принес "Спартаку" победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Максим Витюгов ("Крылья Советов") и Александр Соболев ("Спартак") (слева направо) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Столичный футбольный клуб "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 2:1. На 31-й минуте 11-метровый реализовал защитник гостей Юрий Горшков. На 61-й ответный мяч забил нападающий "красно-белых" Александр Соболев, он же вывел "Спартак" вперед на 83 минуте.

В турнирной таблице "Крылья Советов" имеют 38 очков и занимают седьмое место. "Спартак" набрал 34 очка и поднялся на девятое место.