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Дубль Соболева принес "Спартаку" победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Дубль Соболева принес "Спартаку" победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ
Максим Витюгов ("Крылья Советов") и Александр Соболев ("Спартак") (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Столичный футбольный клуб "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 2:1. На 31-й минуте 11-метровый реализовал защитник гостей Юрий Горшков. На 61-й ответный мяч забил нападающий "красно-белых" Александр Соболев, он же вывел "Спартак" вперед на 83 минуте.

В турнирной таблице "Крылья Советов" имеют 38 очков и занимают седьмое место. "Спартак" набрал 34 очка и поднялся на девятое место.

футбол РПЛ Спартак Крылья Советов
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