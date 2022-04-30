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"Краснодар" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в субботу победили соперников из "Ростова" в домашнем поединке 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи в Краснодаре - 2:1 в пользу хозяев.

На 4-й минуте нападающий гостей Николай Комличенко вывел ростовчан вперед. Полузащитник краснодарцев Никита Кривцов на 16-й минуте забил ответный мяч. "Краснодар" добыл победу благодаря автоголу ростовского защитника Игоря Калинина (16 мин).

"Ростов" прервал победную серию из четырех игр. Команда Валерия Карпина в турнирной таблице занимает восьмое место (34 очка). "Краснодар" набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку.

футбол РПЛ Краснодар Ростов
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