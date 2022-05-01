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Гол Агаларова спас "Уфу" от поражения в матче с "Химками" в 27-м туре РПЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" дома сыграл вничью с "Уфой" в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в воскресенье в Химках, завершился со счетом 1:1. На 31-й минуте гол забил полузащитник хозяев Илья Кухарчук. В конце игры нападающий гостей Гамид Агаларов реализовал пенальти (90+2 мин).

На девятой минуте за грубую игру против вратаря "Уфы" был удален с поля защитник "Химок" Эльмир Набиуллин.

В турнирной таблице "Химки" набрали 29 очков и покинули зону стыковых игр, поднявшись с 13 на 11 место.

"Уфа" остается в зоне вылета, занимая 15 строчку и имея 23 очка.

В 28-м туре "Химки" 7 мая встретятся в Санкт-Петербурге с "Зенитом", "Уфа" 8 мая сыграет дома против "Ростова".

футбол РПЛ Уфа Химки
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