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"Сочи" обыграл ЦСКА в 28-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи - 0:1. Гол на 10-й минуте забил Артем Макарчук. На 92-й минуте армейцы остались в меньшинстве: за фол последней надежды был удален Ильзат Ахметов.

"Сочи" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 52 очка. Столько же очков и у "Динамо", но по дополнительным показателям москвичи находятся выше в таблице. Обе команды встретятся в последнем 30-м туре 21 мая в Москве.

ЦСКА идет на четвертой строчке, имея 47 баллов.

Футбол ЦСКА Сочи РПЛ
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