Кудерметова проиграла на старте теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Риме уступила Александре Саснович из Белоруссии.

Результат встречи - 3:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу спортсменки из Белоруссии.

В настоящий момент Кудерметова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 28-е место, Саснович - 50-е.

Следующей соперницей Саснович станет третья ракетка мира из Испании Паула Бадоса.

Ранее в понедельник удачно стартовала россиянка Дарья Касаткина (23-й номер рейтинга), которая во втором раунде может встретиться с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (20), если та пройдет канадку Лейлу Фернандес.

Россию в Риме также представят Людмила Самсонова (25), Екатерина Александрова (31) и Элина Аванесян (146).

Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2 млн 500 тысяч евро.